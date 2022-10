Ator Christian Bale recorda altura em que morou em Portugal

O filme "Amesterdão" já estreou nas salas de cinema. A história baseada em factos reais é protagonizada por Christian Bale, que contou à SIC que na rodagem do filme se lembrou do ano em que viveu com o pai em Portugal, no Algarve.

O filme baseado em factos reais ilustra uma época de transição nos Estados Unidos e no mundo, pela experiência de personagens interpretadas por um elenco com Taylor Swift, Rami Malek, Robert De Niro e Chris Rock que é protagonizado por John David Washington, Margot Robbie e Christian Bale.

Amesterdão é caracterizada como uma cidade refúgio para os personagens da história preparada há vários anos pelo realizador David O'Russel, um ideal que é familiar para Christian Bale.