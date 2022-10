De cabeça para baixo há 77 anos... é o que acontece a um quadro de Mondrian

A historiadora da arte Susanne Meyer-Bueser descobriu que uma obra do artista holandês Piet Mondrian tem sido pendurada de cabeça para baixo desde que foi exibida pela primeira vez, há 77 anos.

Quando a historiadora começou a dedicar-se à pesquisa sobre da obra do artista, no início deste ano, percebeu que a imagem deveria estar ao contrário.

“O espessamento da grade deve estar no topo, como um céu escuro”, explicou a investigadora e também curadora de arte. “Assim que falei na minha interpretação a outros curadores, percebemos que era muito óbvio. Estou 100% certa de que a imagem está ao contrário.”

A obra de 1941 é uma complexa rede entrelaçada de fitas vermelhas, amarelas, pretas e azuis, intitulada "New York City I". Foi exibida pela primeira vez no MoMA de Nova Iorque, em 1945, mas desde 1980 está em exibição no Museu Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, em Dusseldorf, na Alemanha.

Apesar da descoberta, a especialista explicou que, se fosse pendurada ao contrário, correria o risco de se desintegrar.