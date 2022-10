O músico norte-americano Lionel Richie é a primeira confirmação para a edição do próximo ano do festival EDP Cool Jazz.

Lionel Richie volta a atuar em Portugal, no dia 8 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, na 18.ª edição do EDP CoolJazz.

O músico norte-americano fez parte do cartaz do festival em 2020 e 2021, mas não chegou a subir ao palco devido à pandemia de covid-19. Este ano, Lionel Richie também tinha sido confirmado, mas cancelou o concerto.

Lionel Richie, de 73 anos, é a voz de temas como "Hello", “All night long” e "Say you, say me".