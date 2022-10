Lionel Richie de volta a Portugal: é a primeira confirmação do CoolJazz 2023

Lionel Richie é a primeira confirmação para o CoolJazz do próximo ano. O cantor vai atuar no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 8 de julho.

Os êxitos de sempre compõem a digressão "An Evening with Lionel Richie" – “Uma noite com Lionel Richie”, em português. O músico regressa ao festival onde atuou em 2015. Foi anunciado para as edições de 2020 e 2021, que não se realizaram devido à pandemia, evoltou a ser um nome para este ano, mas o músico decidiu cancelar a digressão de verão.

Com 73 anos, Lionel Richie mostra que mantém a boa forma. É também jurado do American Idol, onde apresentou o tema com que ganhou um Óscar. Entre as distinções, contam-se um globo de ouro, quatro Grammys.

Este ano, recebeu o Prémio Gershwin de Canção Popular pelo Biblioteca do Congresso e entrou para Rock & Roll Hall of Fame há quatro anos.

Lionel Richie faz música desde os anos 60, com os Commodores. Lançou-se a numa carreira a solo nos anos 80 e tornou-se uma figura incontornável da música, com presença em grandes palcos e não só.

O cantor soube acompanhar as novas tendências e a partilha da música com várias colaborações, mas é em nome próprio que regressa a Portugal para um concerto a 8 de julho do próximo ano, em Cascais.