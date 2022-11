Há uma aplicação que serve de guia, mapa e agenda sobre arte contemporânea em Portugal

O ministro da Cultura lançou uma aplicação que funciona como guia, mapa e como agenda para divulgar arte contempoânea em Portugal. É de acesso livre e, de acordo com Pedro Adão e Silva, foi criada para democratizar o acesso do público às artes.

Há sete meses que a aplicação estava a ser desenvolvida para reunir o máximo de informação possível sobre toda a arte contemporânea em Portugal.

Com o nome "Portugal Contemporary Art Guide", como está nas plataformas de aplicações, este Guia da Arte Contemporânea no país informa os utilizadores sobre artistas, exposições, notícias relevantes e disponibiliza um mapa com as localizações mais importantes para os mais curiosos sobre o panorâma da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea

Na também é possível agendar exposições e outros eventos.

Já pode ser descarregada gratuitamente nas principais plataformas de aplicações para o telemóvel.