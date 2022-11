Reconhece este ator? É o protagonista da série "El Presidente - Jogo da Corrupção"

Albano Jerónimo é o protagonista de segunda temporada da série "El Presidente". Em "Jogo da Corrupção" interpreta o antigo presidente da FIFA, João Havelange.

Interpretar João Havelange, um homem mais velho e com características próprias, levou a um longo trabalho de caracterização de Albano Jerónimo, naquele que é o seu primeiro papel como protagonista numa série internacional.

“Jogo da Corrupção” estreia a poucos dias do início do Mundial do Catar, a 20 de novembro. Este mês Albano Jerónimo também começa a gravar a nova novela na SIC.