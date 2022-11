Os artistas de rua desceram à baixa do Funchal com estátuas vivas e vários espetáculos. O programa é recheado, com muito para ver e com um palhaço como cabeça de cartaz.

A iniciativa conta com um orçamento de 50 mil euros.

O festival de artes do Funchal promete voltar no próximo ano para animar a cidade e dar a conhecer outros talentos.