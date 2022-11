Lugares de cortar a respiração: top 25 da National Geographic inclui um destino em Portugal

Motivos e destinos para viajar não faltam, muitas vezes o mais difícil é escolher. Para ajudar na seleção de lugares que merecem uma visita, a revista National Geoghaphic publica anualmente a lista dos melhores destinos e, para 2023, o top 25 inclui um lugar em Portugal. O arquipélago dos Açores está entre os locais considerados tesouros naturais ocultos do planeta. São destinos de cortar a respiração, assim são designados pela National Geographic que este ano distribuiu os lugares eleitos em cinco categorias - Natureza, Comunidade, Cultura, Família e Aventura. Natureza A National Geographic elege os Açores na categoria Natureza. A revista elogia os premiados programas de sustentabilidade que protegem as maravilhas naturais deste arquipélago vulcânico, conhecido pela observação de baleias e fontes termais.

Loading...

Aos Açores junta-se a biodiversidade do Botsuana, com os programas para reabilitar espécies ameaçadas, criar corredores de vida selvagem e desenvolver projetos de turismo no seio da comunidade. Merecem também o destaque da revista as Terras Altas da Escócia, onde um movimento de reflorestação visa restaurar a paisagem original e a flora e fauna nativas. A Eslovénia, com longas tradições no turismo sustentável, investiu em novas rotas de bicicleta com trajetos que incluem visitas a quintas, vinhas e queijarias. No continente americano, o Parque Nacional Big Bend completa o grupo das escolhas na categoria Natureza, pela paisagem surpreendente e por dar vida à lenda da fronteira do Texas. Comunidade Nesta categoria destaca-se Karpathos, na Grécia, um dos lugares escolhidos na categoria Comunidade. É uma ilha do arquipélago do Dodecaneso, no Mar Egeu, onde empreendimentos dirigidos por mulheres lideram o turismo sustentável.

CANVA

Milwaukee, a cidade mais populosa do estado norte-americano do Wisconsin, é considerada pela National Geographic uma vibrante cidade dos Grandes Lagos, que celebra a sua comunidade cultural tanto quanto as suas cervejarias. As antigas tradições e as perspetivas contemporâneas que se cruzam com fornecedores de turismo indígena em Alberta, no Canadá, fazem deste um destino de eleição. Segue-se o Laos, onde um novo comboio de alta velocidade tornou as regiões menos conhecidas do país asiático acessíveis aos turistas, trazendo oportunidades económicas para os habitantes locais. Em África, a revista aconselha uma visita ao Gana para explorar a herança negra e a vida na capital, Acra. Cultura A nova casa do Rei Tutankhamon no Grande Museu Egípcio do Cairo e a Avenida das Esfinges de Luxor, no Egito, são um destino cultural eleito pela National Geographic.

A revista seleciona também a energia criativa do principal festival de cinema da Ásia, bem como a cerveja artesanal em Busan, na Coreia do Sul, a segunda maior cidade do país. Também no continente asiático, a National Geographic elege um dos maiores conjuntos de estátuas de pedra do mundo nas Grutas de Longmen, um Património Mundial da UNESCO na província de Henan, na China. Uma peregrinação pela história ao longo da Via Ápia em Itália, a antiga “super estrada” da Europa é outro dos locais em destaque. Nos Estados Unidos, a revista aconselha a explorar a cultura e a história no International African American Museum em Charleston, Carolina do Sul. Família As pitorescas cidades alpinas, na Suíça, com belas paisagens e onde se pode comer chocolate, fazer caminhadas e esquiar, são um dos lugares de eleição na categoria Família. Em Trinidad e Tobago existe uma das mais importantes colónias de tartarugas-de-couro do mundo, pretexto para a escolha da National Geographic. No continente americano, destaca-se a cidade de São Francisco, Califórnia, com a deslumbrante vista para a Ponte Golden Gate e percursos de caminhadas urbanas pela Crosstown Trail.

Godofredo A. Vásquez/ AP

A Colômbia, popularizada pelo filme da Disney “Encanto”, é outro destino de eleição para as famílias, também pela observação de pássaros no país que é considerado o paraíso das aves Na Europa, a recomendação vai para Manchester, em Inglaterra, onde o pretexto será a tradição futebolística e também o contexto artístico da cidade. Aventura Na categoria Aventura, a National Geographic aconselha Choquequirao, cidade irmã de Machu Picchu, no Peru, um local inca isolado que está fora do radar, mas que em breve será mais acessível.



Martin Mejia/ AP

A Nova Zelândia, país que inventou o bungee jumping, recuperou o espírito de aventura a seguir à pandemia e merece, por isso, uma visita. Nos Estados Unidos, os mais radicais devem explorar as áreas menos visitadas do estado de Utah, popular destino de aventura. Na Áustria, a revista recomenda uma caminhada pelas aldeias dos Alpes para contactar de perto com a cultura local. Por fim, o Parque Nacional Revillagigedo, no México, onde as águas protegidas, com o apoio da iniciativa Pristine Seas da National Geographic, abrigam uma das maiores comunidades de tubarões e mantas do mundo.