O convite de Rihanna a Johnny Depp que está a gerar polémica

Johnny Depp será um dos convidados do desfile de moda da marca Fenty, da cantora Rihanna, transmitido no dia 9 de novembro no serviço de streaming Prime Video. Mas o convite está a gerar críticas nas redes sociais e há quem questione a escolha.

Isto porque Rihanna foi vítima de violência doméstica em 2009, pelas mãos do então namorado Chris Brown, e Johnny Depp foi acusado pela ex-mulher Amber Heard também de violência doméstica. Recorde-se que, no processo em tribunal, Heard foi considerada culpada de difamação e de ter atuado com “malícia”.

Apesar disso, vários internautas questionam a escolha de Johnny Depp como convidado especial do desfile de moda, sobretudo depois de, em 2020, Rihanna ter afastado a modelo Draya Michele por uma “piada” sobre violência doméstica. Há até quem questione o porquê de Rihanna ter escolhido Depp “quando há tantos homens bonitos e sem problemas em Hollywood”.