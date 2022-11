A produção cinematográfica que já chegou às salas de cinema nacionais foi gravada na aldeia de Junqueira, no concelho de Vimioso.

Nascida em França mas com pais portugueses, Cristèle Alves Meira, a realizadora deste filme, passou os verões da sua infância na aldeia de Junqueira, no concelho de Vimioso. Por esse motivo, esse foi justamente o local escolhido para as gravações.

Cristèle revela que o objetivo inicial era “recordar a avó” através desta obra, mas posteriormente “a ficção foi mais forte”, admite. Segundo as palavras da realizadora, a longa-metragem conta a “história de amor entre uma avó e uma neta” através dos costumes, o dia-a-dia, e o misticismo do interior transmontano.

O trama é centrado na jovem Salomé, personagem principal interpretada por Lua Michel e conta ainda com a participação de alguns habitantes locais. Integram também o elenco atrizes como Ana Padrão e Jacqueline Corado.

“Alma Viva” está agora em exibição nas salas de cinema nacionais e representará Portugal como candidato ao Óscares de melhor filme estrangeiro, na edição do próximo ano.