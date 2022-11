Encontradas em Itália estátuas de bronze com 2.300 anos

Mais de 20 estátuas de bronze foram encontradas durante escavações na região italiana da Toscana. Terão cerca de 2.300 anos e podem trazer novos dados sobre o fim da civilização etrusca e a expansão do Império Romano.

Segundo os especialistas, os artefactos fariam parte da decoração do espaço sagrado, antes de serem imersos em águas termais, como parte de um ritual no século I d.C.. As estátuas foram cobertas por quase 6.000 moedas de bronze, prata e ouro, e as águas quentes ajudaram a preservá-las.

Uma descoberta que poderá trazer novos dados sobre o fim da civilização etrusca e a expansão do Império Romano no centro de Itália entre os séculos II e I a.C..

Nos últimos três anos, os arqueólogos têm explorado ruínas antigas na cidade de San Casciano dei Bagni, a 160 quilómetros de Roma. Vai ser criado um novo museu no local que vai albergar as estátuas e os outros artefactos encontrados depois de restaurados.