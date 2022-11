Morreu Dan McCafferty, vocalista e fundador dos Nazareth

O vocalista original da banda escocesa Nazareth, Dan McCafferty, morreu na terça-feira aos 76 anos, informou o baixista do grupo, Pete Agnew, num comunicado publicado no Facebook.

"É o anúncio mais triste que já tive de fazer", afirmou.

De acordo com a nota, o músico escocês morreu às 12:40 (hora local).

"(...) Perdi o meu melhor amigo e mundo perdeu um dos maiores cantores vivos. Estou muito triste para dizer mais alguma coisa neste momento", acrescentou.

Nascido em 14 de outubro de 1946 em Dunfermline (Escócia), Dan McCafferty fundou os Nazareth, em 1968, junto com o guitarrista Manny Charlton e o baterista Darrell Sweet, tendo abandonado a banda em 2013 por motivos de saúde.

Há nove anos, Dan McCafferty foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), também chamada de enfisema ou bronquite crónica.

Com mais de 30 álbuns, os Nazareth veem "Hair of the Dog" (1975) como o seu trabalho mais conhecido.

O álbum, conhecido por ter uma versão de "Love Hurts", dos The Everly Brothers, vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos.