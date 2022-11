São Paulo recebe nova edição do Circuito de Teatro Português em novembro

São Paulo, a maior cidade do Brasil, recebe entre os dias 12 e 24 de novembro o XIII Circuito de Teatro em Português, um festival internacional de países lusófonos, com entrada gratuita, cuja abertura será feita pelo grupo AnDanças de Famalicão.

O grupo português apresentará o espetáculo "Amália, Dona de Si - O Musical", que leva à descoberta da mulher Amália com seus sonhos, seus medos e ansiedades, sua vida e suas escolhas artísticas.

Segundo os textos de apresentação do evento, o espetáculo é inspirado na fadista e atriz portuguesa Amália Rodrigues (1920-1999) e busca mostrar a essência da personagem por meio das palavras que semeou durante a sua carreira.

"No palco, o intérprete é acompanhado por um trio de piano, guitarra portuguesa e contrabaixo. Com um sistema complexo de som, a voz de Amália, extraída de gravações, é acompanhada ao vivo pelos músicos, inclusive em duetos com o ator. A montagem conjuga momentos de ternura, alegria e entretenimento com outros, profundamente poéticos", frisaram os organizadores num comunicado.