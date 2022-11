Filmes, teatro, concerto e muito mais no LEFFEST

O filme “Crimes do Futuro” de David Cronenberg abriu a 16ª edição do Festival de Cinema de Lisboa e Sintra. O evento conta com várias atividades e decorre até à próxima semana.

Antes de apresentar o seu novo filme "Crimes do Futuro", David Cronenberg foi reconhecido pelo ator John Malkovich na abertura da 16ª edição do Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, mais conhecido por LEFFEST. Este evento reúne várias ante estreias, concertos, peças de teatro e espetáculos de dança até ao dias 20.

Para o cineasta canadiano, o LEFFEST é um evento de elevada importância que permite unir espetadores e artistas.

"Conhecemos sempre as pessoas que são romancistas, poetas, músicos, cantores não apenas do cinema mas de artes relacionadas", diz Cronenberg.



Paulo Branco, diretor do festival, atribui também várias qualidades ao LEFFEST e acrescenta que é “uma afirmação que o cinema existe, que o cinema tem de ser visto em sala que é aí que os realizadores se sentem confortáveis”.

Ao longo dos vários dias, 11 filmes vão estar em competição entre o cinema Nimas e o teatro Tivoli, em Lisboa, e o Centro Cultural Olga Cadaval e o MU.SA- Museu das Artes, em Sintra.

A edição deste ano conta com a presença do aclamado ator John Malkovich que apresenta uma peça inédita de teatro e música. “O Infame Ramirez Hoffman” é uma adaptação do livro “Literatura Nazi nas Américas” de Roberto Bolanõ.