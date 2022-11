Jay Leno com queimaduras graves após incêndio num carro

O humorista Jay Leno sofreu esta segunda-feira graves queimaduras na sequência de um incêndio que teve origem num dos seus carros, em Los Angeles, EUA.

O lado esquerdo do rosto do ex-apresentador do “The Tonight Show” ficou queimado, avança a agência Reuters. Leno confirmou a notícia à Variety, para onde enviou o seguinte comunicado:

“Sofri algumas queimaduras graves por causa de um incêndio. Estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para recuperar”, afirmou.

Jay Leno apresentou o “The Tonight Show”, uma dos programas de televisão com mais audiência nos Estados Unidos. Em 2009, deixou o programa, que passou a ser conduzido por Conan O' Brien.

Em 2015, lançou uma série na CNBC chamada “Jay Leno's Garage” e, em 2021, começou a apresentar “You Bet Your Life”.