Saramago nasceu há 100 anos

Para chegar onde chegou e merecer o carinho de milhões de leitores de todo o mundo, José Saramago passou por vários capítulos.

Antes de conseguir viver das palavras que escreveu, sobreviveu como serralheiro, mecânico, foi empregado de escritório, jornalista, editor, até atingir a independência que sempre perseguiu no papel de escritor, depois de publicar o 18º livro.

Títulos, como "Levantado do chão" e o "Memorial do Convento" despertaram, enfim a atenção da crítica e dos leitores que não pararam de seguir as palavras de um homem que acabaria por se tornar num dos maiores simbolos da literatura nacional.

Um caminho que percorreu com um estilo único, na forma como escrevia e na maneira como discutia os temas que levantava em obras como "A Caverna","Ensaio sobre a Cegueira", "Caim" ou o “Evangelho Segundo Jesus Cristo”, que depois de ser indicado ao prémio europeu de literatura em 1992, foi vetado pelo então secretário de estado da cultura António de Sousa Lara, que entendeu que o livro era um fator de desunião entre os portugueses.

Um episódio que contribuiu para a partida, de Portugal para a ilha de Lanzarote com a mulher Pilar del Rio, com quem partilhou o reconhecimento de Nobel da Literatura pela Academia Sueca em 1998.

O feito ímpar na história nacional distinguiu a obra do homem que desejava ser escritor e foi elevado a ícone por muitos, para lá das fronteiras literárias, da política e da arte com que construiu um legado perpetuado nos cerca de 40 livros que publicou, no prémio para novos escritores que inspirou e na fundação criada para proteger e honrar uma obra que assumiu várias formas, em ensaios, poemas, artigos e outros textos, que se espalhou pelo mundo na forma de mais de 30 línguas. Um mundo que deixou a 18 de junho de 2010, tinha 87 anos.