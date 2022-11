Morreu Nagrelha, cantor angolano de Kuduro com a "maior legião de fãs"

O Ministério da Cultura e Turismo angolano anunciou esta sexta-feira a morte, em Luanda, de Gelson Caio Manuel Mendes ('Nagrelha'), conhecido cantor de Kuduro, género de música e dança angolana, "com a maior legião de fãs em Angola".

Numa nota, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, disse que "foi com profunda dor e consternação", que tomou conhecimento do passamento físico de Gelson Caio Manuel Mendes, de nome artístico 'Nagrelha', do grupo musical "Os Lambas".

'Nagrelha', de 36 anos, natural de Luanda, morreu esta sexta-feira no hospital D. Alexandre do Nascimento (Sanatório de Luanda), e deixa viúva e quatro filhos.

O cantor, considerado o "Estado-Maior do Kuduro", durante a doença chegou a viajar para a cidade portuguesa do Porto, devido a problemas respiratórios, uma luta que durou sete meses.

"'Nagrelha' é o kudurista com maior legião de fãs em Angola, um dos fundadores do grupo 'Os Lambas', com uma forma de cantar peculiar, conquistou o Kuduro no ano de 2000", sublinha a nota do Ministério da Cultura e Turismo.

O emblemático cantor foi autor de vários temas de sucesso como "Não me Tarraxa Assim", "Wamona", "Katronga Violenta", "Dizumba Grande", "Banzelo", "Toque do Nana", "Comboio", "Provou e Gostou", de entre outros temas musicais.