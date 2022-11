Uma viagem pelos 50 anos de carreira de Jorge Palma com sala esgotada

O Palma's Gang voltou a reunir-se, no sábado à noite, no palco do Capitólio, em Lisboa. O concerto do projeto faz parte de um conjunto de espetáculos que celebra os 50 anos de carreira de Jorge Palma.

É uma vida inteira de canções, como "deixa-me rir", lançada em 1985, e regravada oito anos depois em "Ao Vivo No Johnny Guitar", o único álbum do Palma's gang.

Sem esquecer Zé Pedro, o fundador do projeto, Kalu, Alex e Flak desvendaram a faceta mais rock de Jorge Palma para percorrer 50 anos de uma carreira que conta com ep's, coletâneas, colaborações e mais de 10 álbuns de inéditos.

Aos 73 anos, Jorge Palma atuou para uma plateia esgotada no Capitólio, em Lisboa, onde termina um conjunto de espetáculos com uma discografia que continua a marcar várias gerações.