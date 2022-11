O que matou Bruce Lee? Há uma nova teoria sobre a misteriosa morte

É possível morrer por beber água em excesso? A resposta é sim e terá sido o que aconteceu com o ator Bruce Lee em 1973, aponta um novo estudo divulgado pela publicação Clinical Kidney Journal.

Bruce Lee, ator e atleta de artes marciais, morreu misteriosamente aos 31 anos, em Hong Kong, a 20 de julho de 1973. Ao fim de quase 50 anos e depois de várias teorias, um novo estudo aponta a possível causa da morte do sino-americano: ingestão de água em excesso.

O que é a hiponatremia?

A hiponatremia é o “excesso de água corporal em relação ao valor de sódio”, explica a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Pode causar vários sintomas, que vão de ligeiros a graves, e pode ser provocada por várias coisas, incluindo beber água em demasia.

Agora, este novo estudo vem sugerir que a morte de Bruce Lee, cuja causa ainda está por determinar oficialmente, foi provocada por um edema cerebral na sequência da hiponatremia.

“Por outras palavras, propomos que a incapacidade do rim de eliminar o excesso de água foi o que matou Bruce Lee”, lê-se no estudo.

Os investigadores indicam que os sintomas que o ator apresentava, os fatores de risco que possuía, em conjunto com um episódio anterior de edema cerebral tratado com sucesso com um medicamento usado para promover a diurese, são a prova de que a ingestão de água em excesso matou o instrutor de artes marciais.

O episódio anterior de edema cerebral

Dois meses antes de morrer, Bruce Lee tinha sofrido um episódio de edema cerebral que o seu médico em Hong Kong, Don Langford, tratou com manitol, medicamento indicado para reduzir a pressão intracraniana e o edema cerebral.

Mas este fármaco também promove a diurese - eliminação de urina -, previne a falência renal aguda durante cirurgias e obriga também à eliminação de substâncias tóxicas ou o excesso de sódio pela urina.

Agora, os investigadores acreditam que foi isso que salvou Bruce Lee da primeira vez. Na altura deste episódio, o ator queixava-se de dores de cabeça, convulsões e chegou a desmaiar, sintomas que podem estar ligados à ingestão excessiva de água.

No dia da sua morte, Lee voltou a queixar-se de dores de cabeça. A atriz com quem estava, Betty Ting, deu-lhe um Equasegic para tomar. O ator foi dormir e não voltou a acordar. Na altura, acreditou-se que a morte poderia ter sido derivada de uma reação alérgica ao fármaco.

No entanto, e pelo relatório da autópsia indicar novamente um edema cerebral, os investigadores dizem que tudo aponta para hiponatremia.

Quais são os sintomas da hiponatremia?

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, a hiponatremia pode levar a um conjunto de sintomas variados, incluindo:

Confusão

Vómitos ou náuseas

Dor de cabeça

Cansaço

Fraqueza muscular

Irritação

Tonturas

Convulsões

Em casos graves, pode mesmo levar à morte. A hiponatremia é frequente e, por isso, neste estudo é deixado o aviso: “é necessária mais divulgação de que a ingestão excessiva de água pode matar”.