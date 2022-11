Morreu o cantor Erasmo Carlos, pioneiro da música e do rock brasileiro

O cantor Erasmo Carlos, 81 anos, símbolo do movimento musical e cultural que surgiu na década de 1960 e 1970 no Brasil conhecido como Jovem Guarda, morreu hoje na cidade do Rio de Janeiro, informaram os 'media' locais.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas o cantor esteve internado no início do mês no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, com uma infeção pulmonar e regressou para atendimento de urgência na manhã de hoje, mas não resistiu.

Erasmo Carlos estava a ser tratado há alguns meses a uma síndrome edemigénica, doença que afeta os vasos sanguíneos.

O ícone musical foi o parceiro mais importante do também cantor Roberto Carlos na Jovem Guarda, movimento cultural e musical influenciado por Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles, e que marcou a cultura e influenciou mais de uma geração no país já que misturou a música nacional brasileira com o rock.

Na semana passada, Erasmo Carlos venceu o Gramy Latino na categoria álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa.

O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte do ícone da música na rede social Twitter. "Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente", escreveu Lula da Silva.

"Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos", acrescentou.