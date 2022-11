Adriana Calcanhotto inicia em Coimbra digressão mundial

A cantora brasileira Adriana Calcanhotto inicia em Coimbra, em maio, a digressão mundial de apresentação do novo álbum, com edição prevista para 2023, que inclui também datas em Lisboa, Estarreja, Ponta Delgada, Porto e Faro.

De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado divulgado esta quarta-feira, "é em território nacional que Calcanhotto inicia a 'tour' mundial do seu 13.º disco de originais e o vigésimo da carreira".

"A estreia mundial acontece no Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 24 de maio. Seguem-se o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 26 de maio, o Cine-Teatro de Estarreja, a 27 de maio, o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, no dia 29 de maio, a Casa da Música, no Porto, a 31 de maio e, por fim, o Teatro das Figuras, em Faro, a 23 de junho", lê-se no comunicado.