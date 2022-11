Reconhece esta mulher? Para seguir um sonho, Cristina mudou de vida

O nome Cristina Sciuccia pode não lhe dizer nada, nem mesmo a mulher da fotografia. Mas e se lhe falarmos da freira que, em 2014, se tornou viral ao vencer o concurso The Voice Itália? Já se lembra? São a mesma pessoa. Cristina decidiu trocar o hábito pela música e aos 34 anos deu uma entrevista sobre a decisão.

Há cerca de oito anos, a irmã Cristina participou no concurso The Voice, em Itália. Tinha 25 anos e a sua audição tornou-se viral. Em apenas uma semana, o vídeo do momento teve tantas visualizações no Youtube que ultrapassou o recorde de Gangnam Style.