Sessão de Cinema: “Ela Está de Partida”

Com a chegada do filme "Enquanto Vivo" aos videoclubes podemos continuar a descobrir o trabalho de Emmanuelle Bercot como realizadora. Ela que é uma das mais talentosas actrizes da actual produção francesa, tem desenvolvido, de facto, também uma interessante carreira como cineasta, pontuada por uma especial aliança criativa com Catherine Deneuve.

Deneuve está em "Enquanto Vivo" como estava também, por exemplo, em "Ela Está de Partida", disponível em streaming, título que Bercot dirigiu em 2013, valendo mesmo a Deneuve uma nomeação para o César de melhor actriz (distinção que ela já ganhou por duas vezes). O mínimo que se pode dizer é que se trata de uma história centrada numa figura tão original quanto complexa.

Bettie, a personagem de Deneuve, é alguém que enfrenta mal o seu envelhecimento. Por um lado, está a viver uma relação que, lentamente, se desmorona; por outro lado, o seu restaurante não parece satisfazer as suas expectativas, quer de trabalho, quer de rendimento. Decide, por isso, fazer uma viagem em que, por uma série de incidentes, acaba por ser acompanhada pelo neto. Objectivo? Nem ela sabe muito bem… "está de partida"…

Não estamos, longe disso, perante uma narrativa paternalista sobre a "terceira idade". Através da subtil performance de Deneuve, Betti surge como uma mulher consciente dos erros da sua trajectória de vida, ao mesmo tempo com uma energia capaz de a fazer superar todos os obstáculos emocionais. Uma das maravilhas do filme de Bercot é o modo como os dramas de Bettie encontram uma ressonância insólita na figura cativante do neto — Némo Schiffman, o seu jovem intérprete (nascido em Paris, no ano 2000), é mesmo a grande revelação de "Ela Está de Partida".