Cinco mil anos de história na Gulbenkian

São mais de 250 ecos de uma história que começou a ser escrita há milhares de anos. Vestígios do Antigo Egito e de um imaginário ainda envolto em mistério que continua a cativar historiadores, arqueólogos e o público que pode conhecer mais pormenores de um legado milenar no Museu da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.

A exposição "Faraós Superstars" traça uma linha temporal que se estende desde há 5 mil anos até agora, com raridades como uma pequena Mesa de Oferendas com os símbolos únicos de 18 reis e rainhas do Egito ou o Punho de Ramsés II com mais de uma tonelada e meia. É uma mostra que também assinala o centenário de uma das maiores descobertas de sempre da arqueologia o túmulo do faraó Tutankhamon.

A exposição demorou mais de três anos a ser concretizada e pode ser vista na galeria principal do Museu Calouste Gulbenkian até 6 de março do próximo ano.