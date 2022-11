Morreu o autor de banda desenhada José Ruy

O autor português José Ruy, com um longo e pioneiro percurso na criação e divullgação da banda desenhada portuguesa, morreu na quarta-feira aos 92 anos, na Amadora, revelou esta quinta-feira à agência Lusa fonte da câmara municipal.

"O conjunto do seu trabalho, a qualidade do seu desenho e cor, é um reflexo de décadas de criatividade, de conhecimento e de dedicação. A sua vida cruza-se com a história da cidade -- a escola com o seu nome, o AmadoraBD, os Troféus Zé Pacóvio e Grilinho, prémios e homenagens", lê-se, por seu turno, na página oficial da autarquia.

Na rede social Facebook, o festival AmadoraBD também escreveu que "faleceu o mestre José Ruy, um dos pioneiros da nona arte em Portugal, cujo legado é indissociável da Amadora".