CoolJazz 2023 vai receber Kings of Convenience

O CoolJazz vai receber a banda Kings of Convenience a 19 de julho de 2023 para uma viagem pela sua discografia. “Rock Trail” é um dos temas de “Peace of Love”, o último álbum produzido ao longo de cinco anos.

No ano 2000, o duo Erlend Oye e Eirik Glambek Boe fundou Kings of Convenience e desde então conquistaram uma base de fãs com o disco “Quiet is the new loud”.

Caracterizados pelo indie, folk-pop e até bossa nova, Kings of Convenience regressam aos palcos portugueses a 19 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Do cartaz da 18.ª edição do CoolJazz fazem parte Lionel Richie, Norah Jones e Snarky Puppy.