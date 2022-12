Jovens e maiores de 65 anos passam a ter acesso gratuito aos espaços culturais da EGEAC

A partir de hoje, o acesso a monumentos, museus, teatros e cinema geridos pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC) passa a ser gratuito para pessoas residentes em Lisboa.

O "Passe Cultura" destina-se aos residentes com menos de 23 anos e mais de 65. Com o passe, vai poder visitar espaços como o Castelo de São Jorge, o Museu do Aljube ou do Fado e o Teatro São Luiz.

A isenção não se aplica aos espetáculos feitos em parceria com outras entidades.

Espaços abrangidos pelo Passe Cultural

LU.CA-Teatro Luís de Camões

São Luiz Teatro Municipal

Teatro do Bairro Alto

Castelo de São Jorge

Cinema São Jorge

Museu do Fado

Casa Fernando Pessoa

Galerias Municipais de Lisboa

Atelier-Museu Júlio Pomar

Museu Bordalo Pinheiro

Museu de Lisboa (todos os polos)

Museu da Marioneta

Museu do Aljube Resistência e Liberdade

Padrão dos Descobrimentos

Bibliotecas Municipais

Salas de ensaio e residências artísticas do Polo Cultural das Gaivotas/Boavista