Talvez se tenha cruzado com vários e não saiba do que se trata. Falamos do Instafest, um cartaz de um festival de música que é personalizado por cada utilizador. O cartaz é construído a partir dos músicos e bandas que mais ouve no Spotify.

Ainda não é o Spotify Wrapped 2022, que todos os anos faz um balanço do ano musical dos utilizadores da plataforma de streaming, mas o Instafest tem sido experimentado por várias pessoas pelo mundo inteiro.

O Instafest permite aos utilizadores criarem os seus próprios (embora fictícios) festivais de música, baseando-se nos artistas que mais ouviram através da plataforma de música.

Se gostava de ter um festival só com os seus artistas favoritos, agora já pode. Mas, atenção, terá uma pontuação.

A app foi criada por Anshay Saboo, estudante da Universidade do Sul da Califórnia. A ideia surgiu quando Saboo via vídeos no TikTok do festival Coachella.

"Comecei a pensar em como definiria o alinhamento do Coachella se pudesse escolher os artistas. O processo de pensamento levou-me a pensar em criar um gráfico de um festival de música utilizando uma integração do Spotify e comecei a partir daí", explicou o criador do Instafest ao TechCrunch.

Anshay Saboo acrescentou ainda que mais de cinco milhões de pessoas ja utilizaram a aplicação.

Como criar o cartaz do festival?

Basta aceder ao site do Instafest. Clicar no "Sign in with Spotify" ou "Sign in with Apple Music" ou "Sign in with Last.fm". E iniciar sessão a partir da aplicação que escolher. Depois de iniciar sessão deverá ter acesso ao cartaz. O cartaz pode ser personalizado, pode mudar estilo do cartaz, o nome do festival e também pode escolher os artistas que mais ouviu nas últimas quatro ou seis semanas, ou que mais ouviu em todo o tempo que usa Spotify. Quando terminar, pode partilhar o cartaz nas redes sociais.

No final, cada utilizador recebe uma pontuação. Se a pontuação for alta quer dizer que a programação iria agradar a mais pessoas e se for baixa significa que é um alinhamento de "nicho", direcionado para um público específico.

Eis alguns exemplos: