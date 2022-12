Marcelino Sambé é personalidade do ano da Associação da Imprensa Estrangeira

Marcelino Sambé, bailarino principal da Royal Ballet de Londres, é o vencedor do prémio Personalidade do Ano/Martha de la Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), anunciou esta sexta-feira esta entidade.

"A AIEP distingue Marcelino Sambé, 28 anos, pelo seu percurso artístico ímpar e pelo caminho percorrido como português de raízes africanas, dos chamados 'bairros sociais' ao maior palco de dança da Europa", lê-se no comunicado da associação, que destaca o lugar cimeiro do vencedor da 33.ª edição do prémio, "numa das maiores e mais prestigiadas companhias de bailado do mundo".