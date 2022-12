Filme "Sonhos", de Joaquim Pavão, premiado em festival de cinema na Ucrânia

O filme "Sonhos", de Joaquim Pavão, com enfoque nas obras do Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) de Santo Tirso, foi distinguido com o prémio de cinema ucraniano Onyko, na categoria de melhor longa-metragem experimental, foi esta terça-feira anunciado.

A atribuição foi divulgada pela Câmara Municipal de Santo Tirso, com o filme presente na lista dos distinguidos dos prémios Onyko (OFA - Onyko Film Awards), de "raiz ucraniana e estónia", publicada pela organização.

Estes prémios têm por objetivo abrir "o cinema independente ao público", sensibilizá-lo para os projetos da sua comunidade de cineastas, e ultrapassar condicionantes de "grandes estúdios [que] utilizam campanhas de relações públicas de orçamento alargado", como se lê na página dos OFA.

Filmado e pós-produzido entre fevereiro e março de 2020, "Sonhos" resultou do desejo de aliar a sétima arte às restantes vertentes artísticas que já passaram pelo MIEC, como a escultura, a pintura, as artes performativas e a música, entre outras, assinala a nota de imprensa da Câmara de Santo Tirso.

Em "Sonhos", a ação decorre num mundo pós-capitalista em que todas as decisões dos humanos estão determinadas por uma universal "vontade correta", via pela qual se estabelece a resolução dos conflitos e se atinge um hipotético equilíbrio pacífico, relata o comunicado.

O filme foi rodado maioritariamente em Santo Tirso. Posteriormente, parte dele viria a ser também filmado no Festival de Cinema de Avanca 2019, entre as praias e canaviais de Pardilhó.