Ben Harper atua em julho no Cooljazz

Os norte-americanos Ben Harper & The Innocent Criminal são o novo nome para o Cooljazz, a 26 de julho de 2023 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Ben Harper, californiano de 53 anos, editou o primeiro álbum em 1994, "Welcome to the cruel world", e no ano seguinte "Fight for your mind", dois discos que o popularizaram no rock alternativo norte-americano, com raízes assentes nos blues, folk, soul, R&B e reggae.

"Foi distinguindo com três prémios Grammy e colaborou com artistas como Mavis Staples, Rickie Lee Jones, John Lee Hooker, Solomon Burke, Jack Johnson, Ringo Starr, Keith Richards, entre outros. Em 2007, Harper junta-se a Vanessa da Mata para gravar um dos grandes temas da sua carreira “Boa Sorte/Good Luck”", recorda a promotora do evento.

Ben Harper já atuou várias vezes em Portugal, em contexto de festival ou em nome próprio e quase sempre acompanhado da banda The Innocent Criminals.

Super Bock Super Rock, Rock in Rio Lisboa, Alive e Vilar de Mouros foram alguns festivais portugueses onde Ben Harper, autor de "Opression" e "Burn one down", já atuou.

Do cartaz da 19.ª edição do CoolJazz fazem parte Lionel Richie, Norah Jones, Snarky Puppy. Kings of Convenience entre outros.