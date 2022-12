Cinco atores, panos e adereços: uma experiência imersiva por quadros de Caravaggio

A Igreja de Santo Ildefonso, no Porto, é palco de um espetáculo que dá vida a 21 obras de Caravaggio, com música de Bach, com duas sessões: uma no sábado e uma no domingo.

Em palco cinco atores, panos, adereços e nada mais, numa coreografia de movimentos e expressões faciais que constrói e desconstrói 21 quadros de Caravaggio.

É uma viagem por cenas bíblicas assinadas pelo mestre pintor italiano que saltam das telas a óleo para um palco improvisado

no altar de uma igreja que não foi escolhida por acaso.

A experiência cruza teatro, pintura barroca e música clássica e que vai estar em cena, no Porto, até domingo.