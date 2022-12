Morreu Mike Hodges, realizador de "Flash Gordon"

O realizador britânico Mike Hodges, conhecido pelos filmes "Flash Gordon", "Get Carter" e "Croupier", morreu no sábado aos 90 anos de insuficiência cardíaca na sua casa em Dorset, em Inglaterra, foi esta terça-feira conhecido.

A informação foi adiantada pelo amigo e produtor Mike Kaplan à imprensa especializada em cinema.

O início da carreira do cineasta é marcado pelos dramas criminais "Get Carter" (1971) e "Pulp" (1972) e o final por "Croupier" (1999) e "I'll Sleep When I'm Dead" (2003).

Além do género dramático, Mike Hodges é conhecido por ter realizado a ópera espacial "Flash Gordon" (1980).

Nascido em 29 de julho de 1932, em Bristol, no Reino Unido, o também dramaturgo escreveu ainda peças como "Soft Shoe Shuffle" (1985) e "Shooting Stars and Other Heavenly Pursuits" (2000), a última das quais foi adaptada para a rádio BBC.

Também esteve na produção da peça de rádio "King Trash" (2004).

O seu primeiro romance, "Watching the Wheels Come Off", foi publicado em 2010.