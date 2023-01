Morreu a cantora Anita Pointer, membro dos Pointer Sisters

A cantora norte-americana Anita Pointer, membro do grupo Pointer Sisters, que ganhou fama nos anos 70 com canções como "Jump (For My Love)", morreu sábado aos 74 anos, anunciou a família.

A imprensa norte-americana publicou este domingo o breve comunicado em que a família refere que, embora esteja "profundamente triste com a perda de Anita", conforta saber "que ela está agora com a sua filha, Jada, e as irmãs June e Bonnie, e em paz".

"Foi ela que nos manteve todos unidos durante tanto tempo" e "o seu amor pela nossa família viverá em cada um de nós", acrescenta o texto assinado pelos seus quatro familiares vivos mais próximos: a irmã Ruth, os irmãos Aaron e Fritz, e a neta Roxie McKain Pointer.

A banda musical The Pointer Sisters tem entre os seus sucessos as canções "Jump (For My Love)", "I'm So Excited" e "He's so Shy".

A banda também se aventurou na música 'country' com a sua canção "Fairytale" e tornou-se o primeiro grupo afro-americano a atuar no Grand Ole Opry, cenário mítico para a cultura 'country' do Tennessee (Nashville, Estados Unidos).

As Pointer Sisters ganharam três Grammy Awards e tiveram 10 nomeações para estes prémios da música.

Inicialmente o grupo foi formado por June e sua irmã Bonnie, já falecida, que conduziu a criação da banda, e mais tarde foram acompanhadas por Anita e Ruth, também da família.

Anita esteve com o grupo formado em Oakland desde a sua formação, em 1969, até que foi forçada a retirar-se por razões de saúde não especificadas em 2015.