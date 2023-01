Jeremy Renner continua em estado crítico após cirurgia

O ator norte-americano Jeremy Renner foi submetido a uma cirurgia após um acidente com um limpa-neve, mas continua em estado crítico, informou o seu assessor.

Renner sofreu um trauma torácico e outras lesões graves. O ator continua nos cuidados intensivos, disse Samantha Mast, em comunicado, na noite de segunda-feira.

O ator foi levado de helicóptero para o hospital no domingo, após ter sofrido um acidente enquanto limpava a neve junto de sua casa, no Nevada.

Os EUA foram atingidos por fortes tempestades de neve, que causaram morte de dezenas de pessoas.

"A família de Jeremy gostaria de manifestar a sua gratidão aos médicos e enfermeiras incríveis, que estão a cuidar dele", referiu Mast no comunicado.

A família também agradeceu à polícia local e aos bombeiros e disse que estava "tremendamente emocionada e agradecida pela manifestação de carinho e apoio dos seus fãs".

Antes do acidente, Renner esteve a limpar uma estrada fora de sua casa, usando o limpa-neve pessoal para que sua família pudesse sair após uma forte tempestade.

O ator, de 51 anos, foi a única pessoa envolvida no incidente, informou o escritório do xerife do condado de Washoe, acrescentando que o caso está sob investigação.

De acordo com o site norte-americano TMZ, Renner foi auxiliado por vizinhos no local, um dos quais é médico.

Post premonitório em meados de dezembro

O ator publicou, em meados de dezembro, na rede social Twitter, um post que está a ser considerado premonitório. Nessa publicação, Renner mostrou-se preocupado com os nevões registados na zona onde reside, Lake Tahoe, no estado norte-americano do Nevada.