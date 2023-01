Ator Jeremy Renner fala após acidente que o deixou em estado crítico

O ator Jeremy Renner publicou uma fotografia no Instagram, com ferimentos na cara, depois do acidente com um limpa-neves que o deixou em estado crítico. Depois de ter sido submetido a duas cirurgias, decidiu escrever umas palavras para os fãs.

“Obrigada a todos pelas palavras amáveis. Estou demasiado magoado para escrever, mas envio-vos todo o meu amor”, pode ler-se na legenda da fotografia.