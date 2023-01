Como aconteceu o acidente que deixou Jeremy Renner em estado crítico

No primeiro dia do ano, o ator Jeremy Renner sofreu um acidente com um limpa-neves que o deixou em estado crítico. Sabe-se agora que no momento do acidente, o ator de 51 anos estaria a ajudar um familiar que tinha ficado preso na neve, explicou o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam.

Após uma forte tempestade de neve, as estradas estavam cortadas e a neve chegava quase a um metro de altura.

As autoridades anunciaram, esta terça-feira, em conferência de imprensa, que Renner usou o próprio limpa-neves para rebocar o carro de um familiar.

"Depois de rebocar com sucesso o veículo peso na neve, o Sr. Renner saiu [do limpa-neves] para falar com o seu familiar", disse Balaam.

“Mas o Pistenbully [limpa-neves] começou a andar. O Sr. Renner ainda tentou subir para o lugar do motorista, mas é nesse momento em que é atropelado”, explica a polícia.

Foi um "acidente trágico", concluiu Balaam.

O limpa-neves do ator foi apreendido e vai ser examinado por investigadores para despistar “qualquer falha mecânica” e perceber porque é que o veículo começou a andar sozinho.

Entretanto, o ator publicou uma fotografia no Instagram, com ferimentos na cara, depois do acidente que o deixou em estado crítico. Depois de ter sido submetido a duas cirurgias, decidiu escrever umas palavras para os fãs.

"Obrigada a todos pelas palavras amáveis. Estou demasiado magoado para escrever, mas envio-vos todo o meu amor", pode ler-se na legenda da fotografia.

Esta foi a primeira vez que o ator apareceu desde o acidente que o deixou internado em estado crítico.