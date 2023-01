Ator Benedict Cumberbatch arrisca indemnização por antepassados com ligações ao tráfico de escravos

A família do ator Benedict Cumberbatch poderá ter uma batalha legal com o Governo dos Barbados, que está a intensificar as indemnizações às famílias com antepassados ligados ao tráfico de escravos.

Em 1728, Joshua Cumberbatch, um dos antepassados do ator britânico, comprou uma plantação de cana-de-açúcar, no sul dos Barbados, com 250 escravos. As terras estiveram nas mãos da família durante quase um século. Quando a escravatura foi abolida, os Cumberbatch terão recebido milhares de libras como compensação, um valor que transposto para hoje ascenderia a um milhão.

"Os descendentes de proprietários brancos de plantações que beneficiaram do tráfico de escravos devem pagar indemnizações, incluindo a família Cumberbatch", disse o secretário-geral do Movimento das Caraíbas pela Paz e Integração, David Denny.

O Movimento das Caraíbas pela Paz e Integração foi criado quando os Barbados passaram a uma república. O objetivo da comissão foi estudar e avançar com as indemnizações às famílias proprietárias das plantações e de escravos.

Questionado sobre se a família do ator seria uma das visadas no processo, o embaixador dos Barbados na comunidade das Caraíbas e vice-presidente da Comissão Nacional de Indemnizações da ilha, não confirmou, mas também não excluiu a hipótese.

Papeis em produções ligadas à escravatura

Benedict Cumberbatch interpretou, em 2013, o dono de uma plantação em Nova Orleães, nos EUA, no filme "12 anos Escravo". Antes disso, protagonizou - em 2006 - o filme "Amazing Grace", uma produção focada na abolição da escravatura no Reino Unido.

Benedict Cumberbatch já falou publicamente sobre a ligação da família à escravatura, lamentando. Esclareceu ainda que aceitou participar em "Amazing Grace" para alertar para essas atrocidades.

No entanto, segundo o The Guardian, a mãe do ator sugeriu, no início da carreira, que o britânico não utilizasse o apelido da família com receio das ligações aos antepassados.

Além do ator, de acordo com o The Guardian, o deputado conservador do Parlamento britânico Richard Drax também estará a ser pressionado para devolver centenas de hectares de propriedades que herdou ou uma indemnização. A sua família foi uma das pioneiras da plantação de cana-de-açúcar no século XVII.