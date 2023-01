Ator norte-americano Edward Norton descobre que é descendente de Pocahontas

O ator norte-americano Edward Norton descobriu que a histórica índia Pocahontas (1595-1617), filha do líder do território Powhatan, é a sua 12.ª bisavó.

O também produtor de cinema obteve a informação durante o episódio de terça-feira do programa de genealogia do canal de televisão PBS "Finding Your Roots" ("Descobrindo as suas origens", em tradução simples), apresentado pelo historiador Henry Louis Gates Jr.

"Isso faz-te perceber que és uma pequena parte da história da humanidade", disse Norton durante a transmissão o programa.

O historiador garantiu ao ator que o colono inglês John Rolfe e Pocahontas faziam parte da sua árvore geneológica e que se casaram em 05 de abril de 1614 na Virgínia.

Terceiro bisavô do ator era dono de uma família de escravos

Durante o programa dedicado a traçar as histórias ancestrais de celebridades, também foi revelado que o terceiro bisavó do artista, John Winstead, era dono de uma família de escravos composta por um homem, uma mulher e cinco meninas.

Norton confessou que não se orgulhava dessa parte da sua história e que era algo que o deixava "desconfortável".

"Não é um julgamento sobre a sua própria vida, mas é um julgamento sobre a história deste país e há que reconhecê-lo primeiro e depois enfrentá-lo. (...) Quando lês 'escravo de oito anos', só queres morrer", salientou o protagonista do filme "Glass Onion: A Knives Out Mystery", que estreou em 2022.

"Fight Club" (1999), "A Raiz do Medo" (1994), "América Proibida" (1998) e "Birdman" (2014) são alguns dos trabalhos mais conhecidos de Edward Norton.