Torres Novas guarda um dos mais importantes espólios do naturalismo em Portugal

Carlos Reis foi um dos principais pintores do naturalismo em Portugal. Na terra que o viu nascer estão expostas algumas das principais obras do artista, num espaço que conta parte da história do Naturalismo e do concelho torrejano.

Das telas onde o branco é predominantemente aos pincéis utilizados por Carlos Reis, este é um espaço onde a atualização é constante para atrair cada vez mais visitantes.

Para além dos que visitam o museu pela primeira vez, há quem seja visita habitual. É o caso de Paulo Gregório, professor de história, que acompanhado pelos seus alunos ou nas suas visitas para estudar as peças deste museu acaba sempre por descobrir mais um pormenor. É através deste museu que, ensina os alunos do ensino básico. Num espaço cultural que acaba por descentralizar obras de reconhecido mérito nacional e internacional.