Polícia norte-americana recupera cinco quadros roubados de um camião trancado

Cinco quadros avaliados em mais de 400 mil dólares (cerca de 372 mil euros) foram roubados de uma camião trancado em Boulder, Colorado, nos EUA. Uma denúncia levou as autoridades a um quarto de hotel onde descobriram mais do que esperavam.

As pinturas foram roubadas entre a noite de 14 de dezembro e a manhã seguinte, de acordo com um comunicado de imprensa da cidade de Boulder.

Os funcionários da transportadora pernoitaram num hotel e descobriram na manhã seguinte que o cadeado do camião tinha sido cortado e os cinco quadros, além de algumas ferramentas, tinham sido roubados.

As obras de arte incluem "View of the Taos Pueblo" de Joseph Henry Sharp, "Laguna Pueblo" de Ernest Martin Hennings, "Untitled (Madrid Series #3)" da expressionista abstrata Elaine de Kooning, "Burnett's Barn" da pintora representativa Jane Freilicher, e "Taos Pueblo at Night" de Eanger Irving Couse.

As autoridades pediram à população qualquer informação relacionada com o roubo e receberam uma dica valiosa, revela o site da cidade de Boulder.

Num quarto de hotel em Lakewood recuperaram todas as obras de arte roubadas e intactas, além de vários outros itens roubados, como revólveres e equipamentos eletrónicos. Além disso, os polícias apreenderam uma grande quantidade de drogas, nomeadamente quase 2.000 comprimidos de fentanil e 23 gramas de metanfetamina.

O suspeito foi identificado como Brandon Camacho-Levine de 31 anos. Foi detido e enfrenta uma série de acusações.