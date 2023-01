Português criou trailer para os U2 mas antes deu-lhes uma “nega” sem saber

Os U2 anunciaram na quarta-feira o novo álbum, “Songs of Surrender”, com um vídeo feito pelo artista visual português João Pombeiro. Mas a história de como este ‘trailer’ nasceu é algo atribulada, já que inicialmente João deu uma “nega” aos U2 sem saber.

“Disseram-me que era um projeto interessante e para o qual achavam que eu era a pessoa indicada. Mas era incompatível com o trabalho que tinha na altura, para os espetáculos dos Xutos & Pontapés no Tivoli. Quando soube que eram os U2 fiquei chateado. Fiquei com aquilo atravessado”, revela.

Mas assim que recusou, João ficou a saber que quem queria trabalhar com ele eram os U2 . Sim, leu bem. E apesar de não poder nem querer “saltar fora” do projeto que tinha com os “U2 nacionais” - como classifica os Xutos - admite ter ficado chateado e com o assunto “atravessado”.

Em entrevista à SIC Notícias, contou que nessa altura era “incompatível” acumular o misterioso projeto , do qual sabia pouco - apenas que tinha um prazo apertado de entrega - com o projeto dos espetáculos dos 35 anos de carreira dos Xutos & Pontapés.

Comprou a autobiografia de Bono, o vocalista, e ficou surpreendido pelas colagens que encontrou no final do livro, muito “semelhantes ao meu estilo”, contou João. A partir daí, fez magia. Aliou o conhecimento que já tinha da banda a uma “pesquisa profunda” para colmatar alguns momentos da carreira dos U2 que não tinha acompanhado tão de perto.

“Andei nos fóruns de fãs, vi todos os documentários. Durante mês e meio vivi no universo U2”, disse.

A mensagem dos U2 para João

Durante o processo, João foi enviando o progresso do vídeo para os managers da banda irlandesa. Recebia feedback, mas nunca dos próprios U2. Até que no final do projeto recebeu um “recado” especial.

“Não sei se dizem isto a toda a gente com quem trabalham, mas enviaram-me uma mensagem a dizer ‘Parabéns, estamos muito contentes, é dos melhores trabalhos criativos dos últimos tempos’”, revelou, acrescentando que esse momento “foi o pico”.

Questionado pela SIC Notícias se alguma vez tinha imaginado trabalhar com uma banda da envergadura dos U2, João disse que não e classificou este convite como “uma espécie de acidente de percurso”.

“Nunca tinha pensado nisso. Comecei a fazer vídeos para amigos que precisavam e acabou por tornar-se a minha atividade principal. É uma espécie de acidente de percurso”, brincou.

Para além do feedback da banda, João também tem recebido outras opiniões, “sempre positivas”, sobre o ‘trailer’. À SIC Notícias, contou até que já aconteceu pessoas que não gostam da banda dizerem-lhe que gostaram do vídeo.

“Songs of Surrender” foi anunciado esta quarta-feira, 11 de janeiro, com um vídeo pelas mãos do português João Pombeiro. A colectânea de sucessos regravados dos U2 é lançada a 17 de março e conta com 40 canções já conhecidas do público.