"A Noiva" retrata a história de uma luso-francesa no Iraque

O filme "A Noiva" de Sérgio Tréfaut é uma das estreias da semana. O filme conta a história de uma mulher num campo de detenção no Iraque, que fugiu para casar com um guerrilheiro do Daesh.

Umm Mohamed foi o nome muçulmano que Bárbara escolheu. Nascida em Portugal, cresceu em França e fugiu para o Iraque para casar com um guerrilheiro do Estado Islâmico executado.

Grávida e já com dois filhos fica presa num campo curdo é uma história que pode ser a de tantas mulheres.

O único julgamento é o das mulheres de jihadistas depois da queda do Estado Islâmico.

O argumentista, realizador e produtor dá a conhecer a dura realidade nos campos de prisioneiros.

"A Noiva" chega nos cinemas na semana em que Espanha, ao contrário de Portugal, iniciou o repatriamento de mulheres e crianças retiras, na Síria e no Iraque.