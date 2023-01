Ampliação do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado será incluída no PRR

O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou esta terça-feira a ampliação do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, sendo um investimento que se junta ao que já está incluído Plano de Recuperação e Resiliência.



A ampliação em mais de dois mil metros quadrados do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado vai avançar, depois de, ao longo dos últimos anos, a ideia ter passado por vários ministros da cultura.



"Precisamos de alargar quer o espaço de reservas, quer o espaço expositivo... uma área que foi transferida da PSP para a cultura e agora é a altura de fazer esse investimento.", referiu Adão e Silva.



Este investimento vai agora juntar-se ao já conhecido de mais de 1,8 milhões de euros, incluído no Plano de Recuperação e Resiliência, que vai recuperar fachadas e infraestruturas técnicas do Museu.

O anúncio, que contou com a presença do Presidente da República, foi feito no mesmo dia em que foram doadas ao museu duas obras: uma de cerca de 1916 de Amadeo de Souza Cardoso e outra de 1960 de Manuel D'Assumpção.



“Nós precisamos desse movimento, dessa responsabilidade cultural dos privados... apelar para que os privados estejam mais presentes”, lembrou o ministro.

A angariação destas duas obras de artistas portugueses sustenta a ideia de Pedro Adão e Silva de dedicar o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado a nomes portugueses, enquanto que o novo museu criado no CCB será direcionado a obras internacionais.



A intervenção no Museu do Chiado deverá começar no próximo ano e não vai implicar o encerramento ao público.