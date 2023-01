A capa ousada do novo álbum de Lana Del Rey

A data de lançamento foi adiada uns dias, mas para não deixar os fãs desapontados, Lana Del Rey partilhou a capa e o alinhamento do novo álbum. Serão 16 as faixas do “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, mas é a capa que está a chamar a atenção.

“Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, que não vai chegar dia 10 mas sim dia 24 de março, sucede a “Blue Banisters” e “Chemtrails Over The Country Club”, e conta com 16 faixas.