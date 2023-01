Quadro desaparecido durante I Guerra Mundial poderá estar na casa de Madonna?

O quadro "Diana et Endymion", de Jérôme-Martin Langlois, está desaparecido há mais de um século. A obra foi vista pela última vez no Museu de Belas Artes, agora Museu de Picardie, a norte de França. Muitos especialistas acreditam que a obra poderá ter sido destruída durante a Primeira Guerra Mundial, mas uma foto na casa de Madonna está a criar esperança. O quadro poderá ter sido adquirido pela cantora norte-americana?

“Diana et Endymion” desapareceu durante a Primeira Guerra Mundial. Em março de 1918, as tropas alemãs bombardearam Amiens e destruíram grande parte do Museu de Belas-Artes que continha inúmeras obras, entre elas o quadro de estilo neoclássico de Jérôme-Martin Langlois.

Ainda assim, quatro anos de guerra levaram os museus a orquestrar um plano para salvaguardarem as obras de artes, colocando-as num local seguro. Foi o caso do Museu em Amiens que guardou todas as suas obras no Louvre.

Todavia, no final da guerra, todas as obras retornaram ao exato local, exceto um, "Diana et Endymion", de Jérôme-Martin Langlois.

Inicialmente, a obra foi classificada como "não rastreável desde o regresso das obras removidas em 1918" e, depois, como "destruído pela queda de uma bomba no museu".

Numa reviravolta, “Diana et Endymion” pode estar na posse da artista Madonna, desde 1989. A tese está a ser avançada pelo jornal Le Fígaro, que já gerou um pedido especial por parte da autarca de Amiens.