O legado de David Crosby, um dos símbolos da geração Woodstock

O guitarrista e compositor, David Crosby, morreu aos 81 anos. O músico deixou uma marca no folk e rock dos anos 60 e 70.

Crosby foi um dos fundadores dos Byrds, em meados dos anos 60, cruzando rock britâncio com o folk norte-americano.

Um dos símbolos da geração Woodstock, onde chegou a atuar com a banda que criou com Stephen Nills e Graham Nash. Ao trio às vezes transformava-se em quarteto com Neil Young. No entanto, o feitio difícil levou-o ao corte de relações com os amigos.

O músico David Crosby lutou contra a toxicodependência e chegou a estar preso cinco meses em 1986 por posse de droga e armas.

Em 1994 sofreu um transplante de fígado e lidou com vários problemas de saúde.