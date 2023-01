Óscares: três curtas-metragens portuguesas na corrida à nomeação

Há três curtas-metragens portuguesas candidatas a nomeação para a próxima edição dos Óscares. "Ice Merchants", "O homem do lixo" e "O Lobo Solitário" foram escolhidas a partir de centenas de candidaturas. Os nomeados são anunciados no próximo dia 24.

Uma possibilidade anunciada no final do ano passado, que foi celebrada no Teatro Maria Matos, em Lisboa. No caso da curta "O Lobo Solitário", de Felipe Melo, é a primeira vez que uma curta nacional em imagem real chega ao grupo de 15 finalistas, que foram escolhidos a partir de um grupo de cerca de 200 candidaturas.

A cerimónia de entrega dos Óscares decorre a 12 de março em Los Angeles.