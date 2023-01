Ator Jeremy Renner partiu mais de 30 ossos do corpo no acidente

O ator norte-americano Jeremy Renner, que foi vítima de um acidente com um limpa-neves, divulgou uma nova atualização do seu estado de saúde. Segundo partilhas nas redes sociais, o ator partiu mais de 30 ossos do corpo.

Numa fotografia partilhada no Instagram e no Twitter, Jeremy Renner mostrou uma sessão de fisioterapia, onde aparece deitado numa cama de hospital: “Exercícios de manhã, todas as resoluções mudaram neste ano novo particular”, escreveu.