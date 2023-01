Van Morrison confirmado no CoolJazz

Van Morrison é a mais recente confirmação da 18.ª edição do CoolJazz. O músico britânico vai atuar no dia 22 de julho no Hipódromo Manuel Passolo, em Cascais.

Van Morrison vai trazer a Portugal o novo álbum “Moving on Skiffle”, que será lançado a 10 de março, e os clássicos que compõem os mais de 50 anos de carreira.

De acordo com a organização do festival, “a noite de 22 de Julho de 2023 será uma viagem pelo reportório passado, presente e futuro do artista, numa noite intimista”.